​Росія завдала ракетного удару по Сумщині, є постраждалі

Російські війська завдали ракетного удару по Сумщині.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що внаслідок атаки постраждали люди.

"Роменський район. Ракетний удар по об'єктам критичної інфраструктури після 5-ї ранку. Є постраждалі", - написав Живицький у Telegram.

Деталі голова ОВА пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, вчора протягом дня російські загарбники знову обстрілювали Сумщину. Били ракетами з гелікоптерів, гатили з "Градів" і мінометів. За день було зафіксовано 54 "прильоти".