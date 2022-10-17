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​Росія завдала ракетного удару по Сумщині, є постраждалі

Ворог поцілив по об'єктах критичної інфраструктури.

​Росія завдала ракетного удару по Сумщині, є постраждалі
Фото: Telegram Дмитра Живицького

Російські війська завдали ракетного удару по Сумщині.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що внаслідок атаки постраждали люди.

"Роменський район. Ракетний удар по об'єктам критичної інфраструктури після 5-ї ранку. Є постраждалі", - написав Живицький у Telegram.

Деталі голова ОВА пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, вчора протягом дня російські загарбники знову обстрілювали Сумщину. Били ракетами з гелікоптерів, гатили з "Градів" і мінометів. За день було зафіксовано 54 "прильоти".

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