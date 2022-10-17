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В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд, - Зеленський

Чим більше полонених захоплять наші бійці, тим більше полонених українців повернуться додому.

В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд, - Зеленський
Фото: Скріншот з відео

Україна пам'ятає про всіх, хто знаходиться у полоні у Росії і поверне всіх до останнього.

Про це президент України сказав під час вечірнього звернення.

Володимир Зеленський подякував підрозділам, які поповнюють обмінний фонд, бо чим більше полонених захоплять наші бійці, тим більше полонених українців повернуться додому.

"Я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат у поповненні обмінного фонду. Це надзвичайно важливо: кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує нам можливість звільняти наших героїв. Я дякую 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді й 92-й окремій механізованій бригаді, які під час наступальних дій суттєво збільшили нашу можливість повертати українців додому. Ми пам’ятаємо про наших людей, яких утримують у Росії. Ми маємо звільняти їх і маємо звільнити їх усіх, не залишаючи ворогу нікого. Але для цього нам потрібно брати в полон окупантів - якнайбільше", - сказав президент.

Нагадаємо, очільник Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини повідомив про жахливе ставлення РФ до українських полонених. 90% тих, хто повернувся, мають шалену втрату ваги.

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