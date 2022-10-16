Через російські обстріли знеструмлено частину громади на Сумщині

Через російські обстріли було обстріли знеструмлено частину Білопільської громади на Сумщині.

Про це повідомив у Telegram керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, станом на 18.00 16 жовтня без світла лишається 2151 абонент.

Нагадаємо, протягом 15 жовтня у Сумській області зафіксували 8 обстрілів з ворожої артилерії та мінометів. Загалом було 104 "приходи" та один авіаудар із 6 ракет.

Рятувальники ДСНС надавали допомогу мирним жителям, котрі залишились без світла внаслідок російських обстрілів.