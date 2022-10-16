На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
​ЗСУ високоточним снарядом Excalibur знищили ворожу техніку на Херсонщині
​ЗСУ високоточним снарядом Excalibur знищили ворожу техніку на Херсонщині
У Білорусь прибули російські військові з нового "регіонального угрупування"
У Білорусь прибули російські військові з нового "регіонального угрупування"
На Херсонщині окупанти вбили дитину, - ЗМІ
На Херсонщині окупанти вбили дитину, - ЗМІ
Після удару росіян є серйозні наслідки, - Київська ОВА
Після удару росіян є серйозні наслідки, - Київська ОВА
На Херсонщині СБУ виявила склад із ракетно-артилерійським озброєнням росіян
На Херсонщині СБУ виявила склад із ракетно-артилерійським озброєнням росіян
Політичний притулок у Франції запросили співробітник ПВК Вагнера та працівниця ФСБ, - ЗМІ
Політичний притулок у Франції запросили співробітник ПВК Вагнера та працівниця ФСБ, - ЗМІ
Олексій Гарань: «Результати опитування показують: українці не хочуть іти на компроміси з Росією»
Олексій Гарань: «Результати опитування показують: українці не хочуть іти на компроміси з Росією»
ГоловнаСуспільствоВійна

Очільник Хмельниччини спростував інформацію про прольоти ракет чи БпЛА над областю під час повітряної тривоги

Він закликав жителів перебувати в укриттях і не нехтувати сигналами про небезпеку.

Очільник Хмельниччини спростував інформацію про прольоти ракет чи БпЛА над областю під час повітряної тривоги
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій
Фото: t.me/khmelnytskaODA

Керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій спростував інформацію про можливий проліт над областю ворожих безпілотників чи ракет під час останньої повітряної тривоги.

Про це йдеться в дописі Гамалія в соцмережах.

"Ситуація в області спокійна! Під час останньої повітряної тривоги не зафіксовано жодної ворожої активності над територією області. Разом з тим, бачимо, що в різних телеграм-каналах, у тому числі тих, що належать представникам органів місцевого самоврядування, з’являються повідомлення про прольоти ракет чи БПЛА. Наголошую: така інформація не є достовірною, тому прошу не брати її до уваги", - зазначив керівник ОВА.

Він також закликав не звертати увагу на фейки про прольоти НЛО чи газонокосилок. "Єдина інформація, про яку  потрібно пам’ятати під час тривоги, – це необхідність перебувати в укритті до оголошення відбою, адже від цього залежить ваша безпека", - наголосив очільник Хмельниччини.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували дев’ять областей України. Так, обстріляли дві громади у Дніпропетровській області, по Нікополю ворог випустив понад 40 снарядів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також