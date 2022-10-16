Влада Луганщини розповіла, що росіяни зруйнували і пошкодили в області

Російські окупаційні війська зруйнували і пошкодили на Луганщині понад 11 200 будинків, 479 промислових підприємств, 167 закладів освіти та 64 лікарні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Луганської обласної військової адміністрації.

В ОВА додали, що триває збір оперативної інформації щодо шкоди та збитків, завданих економіці та інфраструктурі.

За попередніми даними, через постійні артобстріли та бомбардування відомо про пошкодження:

щонайменше 167 закладів освіти,

18 спортивних об’єктів,

6 закладів соціального захисту,

64 заклади охорони здоров’я,

115 закладів культури,

37 адміністративних будівель,

7 ЦНАПів,

7 вокзалів,

48 об’єктів життєзабезпечення.

частково або повністю зруйновано 3 188 багатоповерхових будинків і 8 100 приватних садиб.

Через обстріли і нищення Росією економіки регіону в області неможливо вести господарську діяльність.

"Не мають можливості працювати тисячі фізичних осіб-підприємців, 3 408 підприємств, у тому числі 479 промислових. Їх майнові комплекси перебувають в окупації та зазнають значних пошкоджень та руйнувань. Економічні втрати обчислюються мільярдами гривень", - підкреслили в ОВА.

Адміністрація провела онлайн-опитування 463 суб’єктів господарювання. Згідно з опрацьованими результатами, орієнтовна загальна сума прямих збитків внаслідок російської агресії становить 6,4 млрд гривень.

В адміністрації додали, що узагальнені дані передають у Міністерство економіки. Цифри також будуть враховані при підготовці аналітичного звіту з визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Надалі отримана буде використовуватися Міністерством юстиції для захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ та/або заяв, пов’язаних з відшкодуванням збитків.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни забирають сучасне обладнання зі шкіл та медичних установ.

Тим часом Сили оборони продовжують звільняти території області, натомість окупанти намагаються вибудувати багатошарову лінію оборони.