Окупанти на Луганщині вивозять дітей у РФ та забирають обладнання зі шкіл

На захоплених територіях Луганщини російські загарбники примусово мобілізують чоловіків, паспортизують населення, а також вивозять дітей у РФ та забирають сучасне обладнання зі шкіл та медичних установ.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«З приводу примусу ми фіксуємо три напрямки – і примусова мобілізація, і іноді примусово вивозять дітей кудись у бік Росії, невідомо куди, але ми зараз цим питанням займаємось. Ну і зараз є третій напрямок – це примусово вивозять наше обладнання, яке ми поставили в лікарні і в школи. Все нове сучасне вивозиться з території окупованої Луганщини в невідомому напрямку», - сказав очільник області.

Він також додав, що на захоплених територіях примусово паспортизують населення.

«Так, бюджетників без паспорта не приймають на роботу, або пенсіонери не можуть отримати пенсію, або якісь соціальні виплати без паспорту російського. При «голосуванні» на псевдореферендумі людей примушували ставити галочку за приєднання до Росії, а потім говорили: «Візьміть ось паспорт», - розповів Гайдай.

Він поскаржився, що зараз, на жаль, неможливо активно якось впливати на ті дії, які відбуваються на окупованій частині Луганської області.

«Але єдине що – у нас діє партизанський рух, який певними інформаційними листівками, що іноді з’являються в різних громадах, пояснює людям, що в принципі буде після того, коли вони отримають російські паспорти», - додав керівник ОВА.

Нагадаємо, що 7 жовтня стало відомо, що українські захисники вже звільнили сім населених пунктів Луганщини. 6 жовтня повідомлялося про шість звільнених населених пунктів Луганщини.