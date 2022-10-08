Харків обстріляли з Бєлгорода, а на півдні збили три дрони окупантів, - звіт ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Кіровоградщині, Київщині та Житомирщині.

Про це повідомляють у обласних воєнних адміністраціях.

Запорізька область: вчора ввечері ворог обстріляв село в Запорізькому районі. Внаслідок ударів, завданих реактивними системами залпового вогню «Смерч» касетними боєприпасами, одна людина загинула та поранення отримали четверо місцевих жителів.

Серед них — однорічна дитина, зазнала множинних мінно-вибухових поранень. Наразі вона в тяжкому стані перебуває в лікарні. У інших постраждалих не менш серйозні травми: контузія, осколкові поранення, перебиті кінцівки, відірвані пальці. Всім надається необхідна медична допомога.

Чернігівщина: вночі — два обстріли: Чернігівський район неподалік села Сеньківка (із САУ), Новгород-Сіверський район неподалік села Миколаївка (міномети). За попередніми данними, — без жертв та руйнувань. За минулу добу ворог здійснив шість обстрілів із мінометів та артилерії по Новгород-Сіверському, Чернігівському районах.

Сумщина: вчора під ворожим вогнем опинилися: Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади. Найбільше руйнувань у Краснопільській громаді. Пошкоджені будинки, залізничні колії. Вночі — без обстрілів.

На Дніпропетровщині росіяни знову атакували Нікопольський район. Ударили з «Градів» по Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадах. Попередньо, люди не постраждали. У Марганецькій громаді понівечені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. У Мирівській громаді пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автобусна зупинка, газопровід та електромережі. У Червоногригорівській громаді через обстріл майже 500 сімей лишилися без світла. Енергетики уже лагодять лінії.

Харківщина: після півночі окупанти нанесли 4 ракетні удари по Салтівському району Харкова. Ракети типу С-300 запущені із російського Бєлгорода. Один ракетний удар завдали по Основ’янському району.Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території. Попередньо — із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік.

По області окупанти завдавали ударів по Куп’янському, Богодухівському, Харківському, Ізюмському районах. Протягом доби по області госпіталізували 6 людей: 1 чоловіка в Харкові, 1 - Харківський район, 4 - в Ізюмському районі внаслідок підривів на мінах.

Луганщина: за минулу добу авіація Сил оборони України завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 24 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи ППО збили два ворожих гелікоптери.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два райони вогневих позицій артилерії, радіолокаційну станцію та комплекс радіоелектронної боротьби противника. Відбито 16 спроб штурму сил оборони. По позиціях наших бійців ворог наніс 20 артобстрілів, 3 ракетних та 1 авіаційний удар.

Донеччина: вночі — артилерійський обстріл Бахмуту. Пошкоджена адмінбудівля райвідділу поліції. Також росіяни обстріляли Соледар, с.Міньківка і Яковлівка. Зранку артобстріл центральної частини Авдіївки.

Деокупована Святогірська громада: доба без надзвичайних подій. Працює гуманітарний координаційний штаб в м. Святогірськ, відкрита комендатура ВСП 24/7, підготовлена приймальня громадян для виїздних прийомів пенсійного фонду та соціальних служб. Працюють над відкриттям мобільного відділення Ощадбанку та місцевого хлібозаводу. За минулу добу на Донеччині — 6 загиблих, 17 поранених.

Одеська: вчора ввечері ворог атакував трьома дронами-камікадзе «Shahed-136» Миколаївщину та Одещину. Всі три дрони було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь».

Миколаївщина: вночі — обстріли Баштанської громади, внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю, дитячий садок, школу та приміщення амбулаторії. Також руйнувань зазнали три житлових будинки. Постраждалих немає.

Вчора з 22:24 ворог наносив удари по акватериторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері в результаті обстрілу Галицинівської громади пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих. Вчора ввечері ворог атакував трьома дронами-камікадзе «Shahed-136» Миколаївщину та Одещину. Всі три дрони було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь».

За минулу добу обстрілів зазнали населені пункти Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється. В Широківській громаді внаслідок обстрілів вдень і ввечері влучання були по стадіону, відкритих територіях, дорогах. Також сьогодні обстріли зафіксовано в двох населених пунктах громади. Значних руйнувань зазнало сільгосппідприємство, склади, техніка. Постраждалих немає.

Херсонщина: обстановка в області залишається складною. Тривають активні бойові дії. На Херсонщині ЗСУ звільнили від російських загарбників 29 населених пунктів.Вночі ворог завдав удар по позиціях підрозділів Сил оборони та нещодавно визволених населених пунктах Бериславського району керованими ракетами зенітно-реактивної системи С-300. Без людських втрат. Нашою авіацією завдано удару по пунктах розгортання ворожих зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони в районі Нової Каховки.

Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російських військ по Запоріжжю вранці 6 жовтня зросла до 17.