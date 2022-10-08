Головне за ніч. Субота, 8 жовтня

Пожежа на Кримському мосту, знеструмлення ЗАЕС, відбиті атаки противника на Донеччині, ворожі обстріли Харкова і Нікополя.

На одній з ділянок Кримського мосту горить цистерна з паливом, інформують російські видання з посиланням на окупаційну владу Криму. У дорожньому управлінні "Тамань" заявили, що рух мостом припинено. За попередніми даними, люди не постраждали.

РБК, посилаючись на “Крымскую железную дорогу”, пише, що загорілася цистерна палива у хвості вантажного потягу. В окупаційній владі також повідомили, що готується запуск поромної переправи через Керченську протоку.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, на кримському мосту зруйнована частина дорожного полотна. "Ранок на кримському мосту. Горять цистерни з пальним. Також зруйновано частину дорожнього полотна! Все буде Україна!", – йдеться в дописі.

"Глава" призначеного Росією парламенту окупованого Криму Володимир Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали". Путін доручив створити у зв'язку з НП на Кримському мосту урядову комісію.

Росіяни повністю знеструмили Запорізьку атомну електростанцію.

"Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. У результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори", – йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом".

В компанії додають, що наявних запасів дизельного пального для їх роботи у такому режимі вистачить на 10 діб, тож потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою. Водночас плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве, Одрадівка, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 24 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили два ворожих гелікоптери.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 8 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення по 8 жовтня російська армія втратила на війні з Україною 62 060 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 380 окупантів, 6 танків, гелікоптер і багато іншої військової техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з “градів” майже 80 снарядами.

Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автобусна зупинка і газогін. На подвір'ях місцевих мешканців росіяни вбили понад 30 свійських тварин. Люди не постраждали.

Вночі окупанти чотири рази били ракетами по Салтівському району Харкова, ще одного удару завдали по Основ’янському району.

"Ракети типу С-300 запущені з російського Бєлгорода", – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, пошкоджені спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території. Одного чоловіка госпіталізовано із осколковими пораненнями.

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