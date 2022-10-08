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​Унаслідок ворожих обстрілів повністю знеструмлено Запорізьку АЕС

В автоматичному режимі працюють дизель-генератори.

​Унаслідок ворожих обстрілів повністю знеструмлено Запорізьку АЕС
Фото: Енергоатом

Росіяни повністю знеструмили Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє у Telegram НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. У результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори", – йдеться у повідомленні.

 

В "Енергоатомі" додають, що наявних запасів дизельного пального для їх роботи у такому режимі вистачить на 10 діб, тож потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою.

У компанії також наголошують, що плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу за межами майданчика Запорізької АЕС була пошкоджена лінія електропередач, яка подає енергію до 6 реакторного блоку.

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