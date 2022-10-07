Голова Генштабу подякував за допомогу своєму німецькому колезі.

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Сьогодні, 7 жовтня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Еберхардом Цорном.

Про це повідомив голова Генштабу ЗСУ Валерій Залужний.

Сторони обговорили питання підготовки українських підрозділів.

“Переконаний, що підготовка військ за стандартами НАТО є ключовим фактором набуття повної взаємосумісності”, - підсумував Залужний.

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала ескадрилью підтримки повітряного розгортання на авіабазі Сарагоса. На ній проходять навчання 19 українських військовослужбовців.