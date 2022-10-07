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Залужний провів розмову з Генеральним інспектором Бундесверу

Голова Генштабу подякував за допомогу своєму німецькому колезі.

Залужний провів розмову з Генеральним інспектором Бундесверу
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Сьогодні, 7 жовтня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову  з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Еберхардом Цорном.

Про це повідомив голова Генштабу ЗСУ Валерій Залужний.

Сторони обговорили питання підготовки українських підрозділів.  

“Переконаний, що підготовка військ за стандартами НАТО є ключовим фактором набуття повної взаємосумісності”, - підсумував Залужний. 

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала ескадрилью підтримки повітряного розгортання на авіабазі Сарагоса. На ній проходять навчання 19 українських військовослужбовців.

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