Сьогодні, 7 жовтня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Еберхардом Цорном.
Про це повідомив голова Генштабу ЗСУ Валерій Залужний.
Сторони обговорили питання підготовки українських підрозділів.
“Переконаний, що підготовка військ за стандартами НАТО є ключовим фактором набуття повної взаємосумісності”, - підсумував Залужний.
Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала ескадрилью підтримки повітряного розгортання на авіабазі Сарагоса. На ній проходять навчання 19 українських військовослужбовців.