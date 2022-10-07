У Бузовій на Київщині встановили перші модульні будинки на приватних садибах

Перші чотири модульні будинки встановили в Бузовій Київської області. Вони розташовані на двох приватних ділянка місцевих мешканців, які втратили оселі через війну.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

“Тимчасове житло надали в межах житлової програми від УВКБ ООН. Загалом через цю програму Королівство Данія надало 96 модульних будинків для встановлення на території Київської та Чернігівської областей”, - йдеться у повідомленні.

Надане житло повністю придатне для проживання, зокрема має утеплення. Воно також має всі необхідні комунікації, меблі та побутову техніку.

Нагадаємо, 11 модульних містечок для тимчасового проживання відкрито в Україні для людей, що втратили житло внаслідок російської збройної агресії.