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У Бузовій на Київщині встановили перші модульні будинки на приватних садибах

Будинки були надані Україні Данією. 

У Бузовій на Київщині встановили перші модульні будинки на приватних садибах
Фото: Пресслужба Київської ОВА

Перші чотири модульні будинки встановили в Бузовій Київської області. Вони розташовані на двох приватних ділянка місцевих мешканців, які втратили оселі через війну.  

 Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

“Тимчасове житло надали в межах житлової програми від УВКБ ООН. Загалом через цю програму Королівство Данія надало 96 модульних будинків для встановлення на території Київської та Чернігівської областей”, - йдеться у повідомленні.  

Надане житло повністю придатне для проживання, зокрема має утеплення. Воно також має всі необхідні комунікації, меблі та побутову техніку.  

Нагадаємо, 11 модульних містечок для тимчасового проживання відкрито в Україні для людей, що втратили житло внаслідок російської збройної агресії.

 

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