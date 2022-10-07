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МВФ погодився надати Україні додаткові $1,3 млрд, - Шмигаль

Загальне фінансування від Фонду від початку вторгнення РФ складе 2,7 млрд доларів.

МВФ погодився надати Україні додаткові $1,3 млрд, - Шмигаль
Фото: Надано пресслужбою

Міжнародний валютний фонд надасть Україні додаткові $1,3 млрд.

Про це повідомив у соцмережах прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це означає, що загальне фінансування від Фонду від початку війни складе 2,7 млрд доларів. Отриманий транш буде направлений на підтримку нашої обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також для посилання стійкості нашої економіки", - зазначив премєр.

Шмигаль додав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ міжнародні партнери України надали нашій державі близько 20 млрд доларів. 

"Завдяки цим коштам ми розуміємо, як зможемо фінансувати всі необхідні видатки цього року. Дякуємо союзникам, які допомагають нам вистояти у боротьбі за незалежність і свободу України. Цінуємо таку підтримку та працюємо над її розширенням. На наступний рік очікуємо на нову велику програму МВФ, а також фінансування від США, ЄС та інших країн G7", - зауважив очільник КМУ.

Нагадаємо, наприкінці вересня в НБУ повідомили, що Україна проситиме в МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування. Якщо Рада виконавчих директорів фонду підтримає прохання, кошти можуть надійти вже в жовтні.

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