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Міністр енергетики розповів, що зміниться на ЗАЕС, після псевдореферендумів та указів Путіна

Окупувавши станцію і прикрившись цими папірцями, насправді Росія фактично викрадає ядерні та радіоактивні матеріали, що належать Україні

Міністр енергетики розповів, що зміниться на ЗАЕС, після псевдореферендумів та указів Путіна
Фото: EPA/UPG

Після проведення псевдореферендумів щодо анексії частини території України, та указів російського президента щодо створення компанії, що має експлуатувати ЗАЕС, в роботі станції фактично мало що зміниться, бо росіяни просто таким чином озвучили свої давні наміри.

Про це розповів Міністр енергетики України Герман Галущенко в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

"Росіяни відразу говорили, що то все їхнє. Буквально вже на четвертий чи п’ятий день, як захопили ЗАЕС, вони зверталися до колективу з позиції того, що станція – це власність Росатому. Ви всі, мовляв, вже працюєте в Росатомі.

Проте такі дії Росії, зокрема, і створення спеціальної компанії для управління ЗАЕС – це грубе порушення міжнародного права та всіх конвенцій про ядерну безпеку. 5 жовтня я звернувся з цього приводу до МАГАТЕ, до своїх колег з держав G7, до єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон", - сказав він.

При цьому Міністр енергетики України додав, що окупувавши станцію і прикрившись цими папірцями, насправді Росія фактично викрадає ядерні та радіоактивні матеріали, що належать Україні.

Також Міністр енергетики України повідомив, що буде стимулювати росіян піти із ЗАЕС

Нагадаємо, Путін тим підписав нелегальний указ про "передачу" української ЗАЕС "Росатому". На тлі нового напруження до України вирушив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Окупанти вкрали печатку Запорізької АЕС. Тепер вона недійсна.

Котін почав виконувати обовʼязки очільника станції після того, як росіяни вкрали та утримували генерального директора ЗАЕС. Його вдалося визволити, але працювати він більше не буде. 

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