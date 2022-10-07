Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна експортувала "зерновим коридором" до країн Африки близько 1 млн тонн агропродукції

Всього "зерновим коридором" було відправлено 6,2 млн тонн агропродукції.

Україна експортувала "зерновим коридором" до країн Африки близько 1 млн тонн агропродукції
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив про те, що завдяки "зерновому коридору" Україні вдалося експортувати в африканські країни близько 1 млн тонн аграрної продукції.

Про це повідомляє сайт Міністерства аграрної політики і продовольства.

За словами Тараса Висоцького, з України по "зерновому коридору" змогли відправитися вже понад 270 кораблів з 6,2 млн тонн вантажу. Це становить 48% від загального експорту сільгосппродукції.

"Нам вдалося разом з партнерами ЄС налагодити безперебійну роботу коридору. Зокрема, це дало можливість відновити поставки продовольства до африканських країн. За два місяці ми вже відправили туди близько 1 млн тонн агропродукції", – розповів Висоцький.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що робота "зернового коридору" буде продовжена. Термін чинної угоди спливає у листопаді. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також