Україна експортувала "зерновим коридором" до країн Африки близько 1 млн тонн агропродукції

Всього "зерновим коридором" було відправлено 6,2 млн тонн агропродукції.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив про те, що завдяки "зерновому коридору" Україні вдалося експортувати в африканські країни близько 1 млн тонн аграрної продукції.

Про це повідомляє сайт Міністерства аграрної політики і продовольства.

За словами Тараса Висоцького, з України по "зерновому коридору" змогли відправитися вже понад 270 кораблів з 6,2 млн тонн вантажу. Це становить 48% від загального експорту сільгосппродукції.

"Нам вдалося разом з партнерами ЄС налагодити безперебійну роботу коридору. Зокрема, це дало можливість відновити поставки продовольства до африканських країн. За два місяці ми вже відправили туди близько 1 млн тонн агропродукції", – розповів Висоцький.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що робота "зернового коридору" буде продовжена. Термін чинної угоди спливає у листопаді.