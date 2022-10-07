Міністр енергетики України повідомив, що буде стимулювати росіян піти із ЗАЕС

Запровадження санкцій проти російської ядерної промисловості, зокрема стосовно "Росатома" будуть стимулювати росіян піти на угоду щодо ЗАЕС.

Так вважає міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Санкції проти «Росатома» стали б ключовим аргументом тиску на росіян. Чому? Тому що в енергетиці це єдина стаття високотехнологічного експорту з РФ. Це не нафта, не газ, не вугілля. Фактично, це єдиний вид експорту, де вони продають технологію, яка дійсно є однією з конкурентних... Тож якщо «Росатом» буде розуміти, що є загроза втратити європейські ринки, це може бути значним елементом тиску", – сказав він в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua.

Міністр енергетики додав, що Україна вже неодноразово зверталися до МАГАТЕ щодо позбавлення Росії, країни, що вдається до ядерного тероризму, прав і привілеїв в організації.

"Сподіваюся, міжнародна спільнота почує наші заклики, адже Росія розуміє розмови лише з позиції сили. У цьому випадку це запровадження тотальних санкцій проти російської ядерної промисловості, жорсткі обмеження з боку МАГАТЕ. Або ж є другий варіант розвитку подій – коли вплив на ситуацію ЗСУ буде швидшим, ніж міжнародний", – додав він.

Нагадаємо, окупанти вкрали печатку Запорізької АЕС. Тепер вона недійсна.

Котін почав виконувати обовʼязки очільника станції після того, як росіяни вкрали та утримували генерального директора ЗАЕС. Його вдалося визволити, але працювати він більше не буде.

Путін тим часом підписав нелегальний указ про "передачу" української ЗАЕС "Росатому". На тлі нового напруження до України вирушив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.