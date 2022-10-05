Окупанти зайшли на станцію ще на початку повномасштабного вторгнення.

Президент РФ Володимир Путін видав указ про захоплення Запорізької атомної електростанції. Він вважає, що після цього ЗАЕС буде вважатися російською.

Інформацію про нелегітимний указ поширили кремлівські ЗМІ.

Відсьогодні голова українського ДП "Енергоатом" Павло Котін взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС, оскільки попередній директор після викрадення росіянами і полону очолювати станцію не буде.

Контроль над ЗАЕС ведеться із Києва. Окупанти тим часом здійснюють морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС. За даними Генштабу, працівників погрозами примушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії “Росатом”.

Російська армія постійно обстрілювала ЗАЕС, яка є найбільшою атомною електростанцією Європи.