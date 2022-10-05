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Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС

Адміністрування станції було перенесене до Києва з моменту викрадення росіянами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова.

Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
Фото: t.me/energoatom_ua

Очільник держпідприємства "Енергоатом" Павло Котін тимчасово взяв на себе обовʼязки генерального директора Запорізької атомної електростанції, яка нині захоплена російськими військовими. Він закликав працівників ЗАЕС не підписувати жодних документів, які дають окупанти, пише Reuters із посиланням на його заяву. 

"Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів, мною прийнято рішення взяти на себе виконання обов’язків гендиректора Запорізької атомної електростанції", – сказав він.

Адміністрування станції було перенесене до Києва з моменту викрадення росіянами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Всі подальші рішення щодо роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі НАЕК "Енергоатом".

Петро Котін наголосив, що усі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватись технічним персоналом атомної станції за погодженням з центральним офісом "Енергоатома". 

Нагадаємо, у п’ятницю, 30 вересня, близько 16:00 генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова затримав російський патруль дорогою від станції до Енергодара. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав’язаними очима відвезли в невідомому напрямку. 

3 жовтня його звільнили. Наступного дня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив, що директор більше не може виконувати обовʼязки і йде з посади. 

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