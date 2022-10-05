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Гайдай повідомив про початок деокупації Луганщини

ЗСУ звільнили від російських загарбників кілька населених пунктів.

Гайдай повідомив про початок деокупації Луганщини
Сергій Гайдай
Фото: Скріншот відео

Збройні сили України звільнили від російських загарбників декілька населених пунктів Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму відеозверненні в Telegram.

"Ну що ж, зараз вже офіційно – деокупація Луганської області розпочалася. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже Збройні сили України піднімають український прапор", – сказав він.

Голова ОВА зазначив, що деокупація області рухатиметься далі.

"Дякую нашим Збройним силам за такі чудові новини. Допомагаємо їм, не втомлюємось, віримо в нашу перемогу. Луганщина – це Україна, так було, є і так буде. Буде добро. Тримаємось", – додав Гайдай.

Нагадаємо, наразі продовжується наступ української армії у східному напрямку і з боку Донеччини. ЗСУ звільняє українські населені пункти, які були захоплені російськими окупантами.

Раніше Гайдай повідомив, що під час звільнення Лимана на Донеччині російські окупанти тікали до міста Щастя, що на Луганщині.

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