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Зеленський зібрав Ставку: обговорили протидію новим видам зброї ворога

Також йшлося про підготовку армії до зимового періоду. 

Зеленський зібрав Ставку: обговорили протидію новим видам зброї ворога
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський вранці середи провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Участь брали представники розвідки, штабу ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків.

Вони доповіли про актуальну ситуацію на фронті, повідомив президент у телеграмі.

"Серед інших важливих розглянутих питань – стабілізація на щойно деокупованих територіях, подальше звільнення наших земель, протидія новим видам зброї, які почав використовувати агресор, та підготовка нашої армії до зимового періоду", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, останнім часом російська армія активізувала удари іранськими безпілотниками-камікадзе. Сьогодні вночі декількох ударів було завдано по інфраструктурі Київської області. 

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