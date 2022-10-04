Відбулася розмова Байдена і Зеленського: Україна отримує новий пакет допомоги від США (доповнено)

Сьогодні вранці відбулася розмова президента США Джозефа Байдена і Президента України Володимира Зеленського, повідомляє CNN.

Цю інформацію підтвердив виданню офіційний представник Білого дому.

Розмова відбулася напередодні підготовки США до надання нового пакету допомоги Україні.

Доповнення. Згодом на сайті Білого дому повідомили, що до розмови приєдналася також віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Байден наголосив, що США ніколи не визнають анексію Росією територій України. Також президент США пообіцяв продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Зокрема, Байден повідомив про надання сьогодні нового пакету допомоги на суму 625 мільйонів доларів, у який входять додаткове озброєння та обладнання (зокрема, HIMARS), артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніка й транспорті засоби.

Також під час розмови йшлося про готовність США до посилення санкцій проти РФ і підтримку дії зернової угоди.

На сайті Пентагону оприлюднили перелік, що входить у пакет допомоги нашій державі:



4 установки HIMARS та боєприпаси;

16 155-мм гаубиць;

75 000 155-мм снарядів;

500 високоточних 155-мм снарядів;

1000 155-мм снарядів RAAMS;

16 105-мм гаубиць;

30 000 120-мм мін;

200 машин MRAP MaxxPro;

200 000 набоїв для стрілецької зброї;

обладнання для встановлення перешкод;

міни Claymore.

У Міноборони США додали, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключову допомогу у війні з РФ та щоб задовольнити нові потреби нашої держави на полі бою.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індіі Нарендрою Моді.