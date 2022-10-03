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​Зеленський і Стефанчук відреагували на допис Ілона Маска про російський Крим і повторні референдуми

"Який Ілон Маск вам подобається більше?", - йдеться в опитуванні на сторінці Президента.

​Зеленський і Стефанчук відреагували на допис Ілона Маска про російський Крим і повторні референдуми
Володимир Зеленський на засіданні РНБО
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський і Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагували на скандальний Twitter-допис про Крим і референдуми від американського бізнесмена Ілона Маска.

Свої пропозиції щодо миру вони оприлюднили теж у Twitter.

Так, Зеленський створив опитування "Який Ілон Маск вам подобається більше?": той, який підтримує Україну чи той, який підтримує Росію.

Стефанчук озвучив свою "формулу миру".

"Росія виходить з України. Москва повинна бути продана Китаю, і зникає з Землі, як це було з 1147 року (до помилки Юрія Долгорукого). Росія платить репарації Україні за все, що вона зробила. Україна відновлює свій ядерний статус", - йдеться в дописі спікера парламенту.

Нагадаємо, сьогодні у Twitter Ілона Маска з'явилося опитування з пропозицією провести повторний референдум на окупованих РФ українських територіях і віддати Росії Крим. На це відреагували в Офісі Президента.

Згодом у міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm заявили, що на основі аналізу останніх дописів можна вважати, що акаунт Маска у Twitter зламали російські хакери.

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