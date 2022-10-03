​Twitter-акаунт Ілона Маска зламали російські хакери, - InformNapalm

На основі аналізу останніх дописів американського бізнесмена Ілона Маска можна вважати, що його акаунт у Twitter зламали російські хакери.
Про це заявили у міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm.
"Друзі, наразі є всі підстави вважати, що офіційний твіттер-акаунт Ілона Маска зламали російські хакери. Такий висновок можна зробити по деяким ознакам: не типовий стиль твітів, їх частота, дописи, які протирічать загальній позиції Маска, якої він дотримувався по відношенню до України", - йдеться в повідомленні спільноти.
InformNapalm зауважив також синхронну активацію російських ботів і тролів, які "спамлять темою твітів Маска всюди".
"Також, якщо погуглити, то в 2020 році вже траплялись такі злами. Тому закликаємо вас витримати паузу, подивимось, чи справді Маск "зламався", чи все ж таки його акаунт зламали", - додали активісти.
Нагадаємо, нині Маск запустив у своєму Twitter-акаунті голосування щодо псевдореферендумів на окупованих територіях і питанні Криму. Він запропонував віддати Росії Крим, провести знову голосування в захоплених РФ областях України під наглядом ООН.
В Офісі Президента одразу ж відреагували на таку пропозицію альтернативою: наша держава звільнить усі свої території, а Росію треба демілітаризувати, при цьому військових злочинців віддати під трибунал.