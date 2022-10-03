​Twitter-акаунт Ілона Маска зламали російські хакери, - InformNapalm

"Такий висновок можна зробити по деяким ознакам: не типовий стиль твітів, їх частота, дописи, які протирічать загальній позиції Маска, якої він дотримувався по відношенню до України".

На основі аналізу останніх дописів американського бізнесмена Ілона Маска можна вважати, що його акаунт у Twitter зламали російські хакери.

Про це заявили у міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm.

"Друзі, наразі є всі підстави вважати, що офіційний твіттер-акаунт Ілона Маска зламали російські хакери. Такий висновок можна зробити по деяким ознакам: не типовий стиль твітів, їх частота, дописи, які протирічать загальній позиції Маска, якої він дотримувався по відношенню до України", - йдеться в повідомленні спільноти.

InformNapalm зауважив також синхронну активацію російських ботів і тролів, які "спамлять темою твітів Маска всюди".

"Також, якщо погуглити, то в 2020 році вже траплялись такі злами. Тому закликаємо вас витримати паузу, подивимось, чи справді Маск "зламався", чи все ж таки його акаунт зламали", - додали активісти.

Нагадаємо, нині Маск запустив у своєму Twitter-акаунті голосування щодо псевдореферендумів на окупованих територіях і питанні Криму. Він запропонував віддати Росії Крим, провести знову голосування в захоплених РФ областях України під наглядом ООН.

В Офісі Президента одразу ж відреагували на таку пропозицію альтернативою: наша держава звільнить усі свої території, а Росію треба демілітаризувати, при цьому військових злочинців віддати під трибунал.