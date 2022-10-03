Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Бої за Лиман
Бої за Лиман
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
ГоловнаТехнології

​Twitter-акаунт Ілона Маска зламали російські хакери, - InformNapalm

"Такий висновок можна зробити по деяким ознакам: не типовий стиль твітів, їх частота, дописи, які протирічать загальній позиції Маска, якої він дотримувався по відношенню до України".

​Twitter-акаунт Ілона Маска зламали російські хакери, - InformNapalm
Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

На основі аналізу останніх дописів американського бізнесмена Ілона Маска можна вважати, що його акаунт у Twitter зламали російські хакери.

Про це заявили у міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm.

"Друзі, наразі є всі підстави вважати, що офіційний твіттер-акаунт Ілона Маска зламали російські хакери. Такий висновок можна зробити по деяким ознакам: не типовий стиль твітів, їх частота, дописи, які протирічать загальній позиції Маска, якої він дотримувався по відношенню до України", - йдеться в повідомленні спільноти.

InformNapalm зауважив також синхронну активацію російських ботів і тролів, які "спамлять темою твітів Маска всюди". 

"Також, якщо погуглити, то в 2020 році вже траплялись такі злами. Тому закликаємо вас витримати паузу, подивимось, чи справді Маск "зламався", чи все ж таки його акаунт зламали", - додали активісти.

Нагадаємо, нині Маск запустив у своєму Twitter-акаунті голосування щодо псевдореферендумів на окупованих територіях і питанні Криму. Він запропонував віддати Росії Крим, провести знову голосування в захоплених РФ областях України під наглядом ООН.

В Офісі Президента одразу ж відреагували на таку пропозицію альтернативою: наша держава звільнить усі свої території, а Росію треба демілітаризувати, при цьому військових злочинців віддати під трибунал.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також