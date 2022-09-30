Зеленський закликав нардепів ухвалити закон про націоналізацію російських активів

Президент Володимир Зеленський закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні. Про це він заявив у відеозверненні.

"Сьогодні ж Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України й спільноти демократичних народів", - сказав Зеленський.

"Звертаюся до народних депутатів України: на наступному засіданні розглядатиметься проєкт закону щодо націоналізації всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроект без зволікань. Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу та світ", - наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької. Жодну з них ворожа армія не контролює повністю. Кремль вважає, що таким чином вони стануть "субʼєктами Російської Федерації". Після цього Путін заявив, що "готовий до переговорів" з українською стороною.

Ні Україна, ні світ анексію не визнаватимуть.

На засіданні РНБО обговорили питання забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору. Зеленський після засідання повідомив, що Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.