Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької. Жодну з них ворожа армія не контролює повністю. Кремль вважає, що таким чином вони стануть "субʼєктами Російської Федерації". Ні Україна, ні світ анексію не визнаватимуть.

Для оголошення про черговий злочин у кремлівський палац привезли ватажків терористів Донецької і Луганської областей та колаборантів Херсонської і Запорізької. Також там зібралися російські посадовці. Путін спізнився зі своїм виступом майже на 20 хвилин. У промові він також згадав, як "развалілі вєлікую страну" в 1991 році. Він сказав, що на перемовинах з Україною "вибір" (якого не було) людей із Херсонської, Луганської, Запорізької і Донецької областей щодо незаконної анексії "обговорювати не будуть".

Фіктивні угоди з Путіним підписали ватажок терористів Донецької області Пушилін, ватажок терористів Луганської області Пасічник, херсонський колаборант Володимир Сальдо, запорізький колаборант Євген Балицький.

Фото: ЕРА/UPG ватажки окупантів

Фото: EPA/UPG Фіктивні угоди з Путіним підписали ватажок терористів Донецької області Пушилін, ватажок терористів Луганської області Пасічник, херсонський колаборант Володимир Сальдо, запорізький колаборант Євген Балицький.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Фіктивні угоди з Путіним підписали ватажок терористів Донецької області Пушилін, ватажок терористів Луганської області Пасічник, херсонський колаборант Володимир Сальдо, запорізький колаборант Євген Балицький.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Путін оголосив, що договори підписують про "прийняття до складу Росії" Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Кремлівський ватажок заявив, що вони будуть "окремим субʼєктами". Для обґрунтування цього рішення Путін послався на псевдореферендуми, результати яких окупанти намалювали ще до початку цього фарсу, до участі в якому схиляли озброєні російські війська.

Після фіктивних псевдореферендумів 23 – 27 вересня, під час яких російські солдати з автоматами ходили по оселях українців, змушуючи їх ставити галочки, путінський речник Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме війну до повного "звільнення", тобто окупації, території Донецької області.

Учора Путін підписав укази про "визнання незалежними" Херсонської і Запорізької областей. Аналогічні були підписані ним перед повномасштабним вторгненням щодо Донецької і Луганської.

На 3 жовтня російська Дума анонсувала позапланове засідання. Учора ватажки окупантів почали "звертатися" до Путіна із закликом анексувати українську територію.

Україна у відповідь на псевдореферендуми закликала союзників застосувати проти Росії нові санкції і надати захисникам більше зброї: далекобійної артилерії, танків, бойових літаків, ППО.