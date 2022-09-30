Проведення псевдореферендуму в Херсоні не зупинило ЗСУ: окупанти розгублені

Російські окупанти після проведення псевдореферендуму у тимчасово окупованому Херсоні перебувають у розгубленості, оскільки це не зупиняє Збройні сили України.

Про це в ефірі національного телемарафону UArazom повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, після неодноразових прохань командування про режим інформаційної тиші "здається, що ним почали користуватися й окупанти". Вона зазначила, що після проведення псевдореферендуму окупанти й колаборанти "затихли" і не знають, що робити далі з "результатами".

"Гауляйтери мають певну розгубленість, вони не розуміють, що дає їм «референдум», який вони провели за вказівкою зверху, оскільки це не зупиняє Сили оборони, що продовжують рухатися вперед", – сказала Гуменюк.

Також вона заявила, що "будь-які серйозні рухи" росіян у Херсонській області неможливі, оскільки у них порушена логістика й постійно вибухають склади з боєприпасами.

Противник практично не може підтягувати резерви й намагається ремонтувати мости, проте ЗСУ продовжують тримати переправи під вогневим контролем.

Нагадаємо, сьогодні Кремль має намір оголосити про незаконну анексію тимчасово окупованих частин Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей.