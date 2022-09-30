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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав Київ

Він обговорив з Олексієм Резніковим подальшу підтримку України.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав Київ
Бен Воллес
Фото: ЕРА/UPG

Цього тижня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав Київ з неанонсованим візитом і зустрівся з головою Міноборони України Олексієм Резніковим.

Про це Бен Воллес повідомив у Twitter.

"Радий був побувати в гостях у мого доброго друга Олексія Резнікова в Києві цього тижня, щоб обговорити подальшу військову допомогу Україні", – йдеться у повідомленні.

 

Міністр запевнив у тому, що Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії.

 

Нагадаємо, 18 серпня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес перебував у Києві з офіційним візитом.

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