Він обговорив з Олексієм Резніковим подальшу підтримку України.

Цього тижня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав Київ з неанонсованим візитом і зустрівся з головою Міноборони України Олексієм Резніковим.

Про це Бен Воллес повідомив у Twitter.

"Радий був побувати в гостях у мого доброго друга Олексія Резнікова в Києві цього тижня, щоб обговорити подальшу військову допомогу Україні", – йдеться у повідомленні.

Delighted to have visited my good friend Oleksii Reznikov @oleksiireznikov in Kyiv this week to discuss more military aid and help to Ukraine. Our support to their fight against Russian aggression goes from strength to strength and will continue all through 2023 and beyond! 🇺🇦 🇬🇧 — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) September 29, 2022

Міністр запевнив у тому, що Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, 18 серпня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес перебував у Києві з офіційним візитом.