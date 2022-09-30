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З-під завалів дев’ятиповерхівки у Миколаєві деблокували жінку, є 8 поранених

Жінка жива.

З-під завалів дев’ятиповерхівки у Миколаєві деблокували жінку, є 8 поранених
Фото: Анна Стешенко

З-під завалів дев’ятиповерхівки у Миколаєві, у яку влучила ракета окупантів, рятувальники деблокували жінку. 

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“ДСНС деблокували жінку. Вона жива”, – йдеться у повідомленні. 

Загалом поранено 8 людей.

Зараз триває звірка списків мешканців будинку.

Нагадаємо, у Миколаєві та на його околицях пролунало 7 вибухів. Російські окупанти двома ракетами атакували спальний житловий район обласного центру

Одна ракета потрапила у 9-поверхівку, завдавши серйозні ушкодження, під завалами опинилися люди.

Раніше Кім повідомив, що окупаційні війська РФ завдали до Миколаєву удари іранськими дронами-камікадзе, пошкодивши будівлю в центрі і об'єкт інфраструктури.

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