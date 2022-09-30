З-під завалів дев’ятиповерхівки у Миколаєві деблокували жінку, є 8 поранених

З-під завалів дев’ятиповерхівки у Миколаєві, у яку влучила ракета окупантів, рятувальники деблокували жінку.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“ДСНС деблокували жінку. Вона жива”, – йдеться у повідомленні.

Загалом поранено 8 людей.

Зараз триває звірка списків мешканців будинку.

Нагадаємо, у Миколаєві та на його околицях пролунало 7 вибухів. Російські окупанти двома ракетами атакували спальний житловий район обласного центру.

Одна ракета потрапила у 9-поверхівку, завдавши серйозні ушкодження, під завалами опинилися люди.

Раніше Кім повідомив, що окупаційні війська РФ завдали до Миколаєву удари іранськими дронами-камікадзе, пошкодивши будівлю в центрі і об'єкт інфраструктури.