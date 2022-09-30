Росіяни завдали удару безпілотниками по Миколаєву (оновлено)

Окупаційні війська РФ завдали удари іранськими дронами-камікадзе по Миколаєву.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“1 шахід пошкодив будівлю в центрі. 1 шахід по інфраструктурі”, - написав Кім.

На місці потрапляння дронів-камікадзе працює ДСНС, жертв і поранених на зараз немає.

Крім того, додав голова ОВА, між Південноукраїнськом та Вознесенськом чули вибухи. Втім, повідомлення до 101 відсутні.

Оновлено 01:00: "Миколаїв - потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях!" - повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, Росія обстріляла Миколаїв касетними снарядами. Мер Миколаєва Сєнкевич повідомив про трьох загиблих та 12 поранених. За його словами, є пошкодження житлових будинків та електромереж.