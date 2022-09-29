Головне за день. Четвер, 29 вересня

Відбиті атаки противника на Донеччині, ворожий удар по Краматорську, термінове засідання Радбезу, повернення додому ще чотирьох захисників Маріуполя. Яким запам’ятається 218-й день повномасштабної війни.

Із російського полону повернулися додому ще шість українців: двоє цивільних і четверо морських піхотинців.

Додому повернулися майор Військово-морських сил Олексій Булахов, старший лейтенант ВМС Микола Костенко, молодший сержант Іван Земляний та солдат Людмила Герасименко. Звільнені військові брали участь у боях за Маріуполь.

Крім того, повернути на рідну землю вдалося й двох цивільних українок – Вікторію Андрушу та Яну Майбороду.

Подробиці – в нашій новині.

У Кремлі вирішили вже завтра оголосити про незаконну анексію тимчасово окупованих частин Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. Анонсував черговий злочин РФ путінський речник Дмитро Пєсков.

Так звана церемонія підписання угод про незаконне приєднання української землі до Росії запланована на 15 годину в кремлівському палаці. Фіктивні угоди підписуватимуть щодо захоплених частин усіх чотирьох областей України. У дійстві братиме участь і Путін. Колаборанти і ватажки терористів вже прибули з тимчасово окупованих територій до Москви, пише CNN.

Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

"Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом", – написав у Facebook спікер президента Сергій Никифоров.

Українська парламентська делегація у США працює над тим, щоб Сполучені Штати жорстко відреагували на нові виклики з боку Російської Федерації – погрози застосування ядерної зброї та проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Про це розповів очільник делегації, голова депутатської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

«Ми очікуємо, що Сполучені Штати Америки відкрито скажуть на весь світ, що будь-яка країна, яка визнає результати цих нелегітимних «референдумів», отримає негайну жорстку реакцію від США у вигляді повного припинення співробітництва та запровадження санкцій», – наголосив Давид Арахамія.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ЗСУ відбили 11 ворожих атак на Донеччині, уразили опорний пункт і 10 складів окупантів.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів.

Керівництво російських окупаційних військ усіма наявними способами продовжує здійснювати спроби відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат у боях на території України. Так, на тимчасово окупованій території Донецької області так звана “місцева влада” проводить призов та підготовку ще 250 в’язнів. Вони найближчими днями будуть направлені на доукомплектування підрозділів, що перебувають на передових позиціях.

Нагадаємо, Збройні сили України стримують російських загарбників на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3 390 км, активна лінія фронту становить 850 км.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 29-го вересня – в нашій новині.

Бійці зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збили сьогодні два російські Су-25.

Ворожі штурмовики ліквідували близько 17.00 над Баштанським районом Миколаївщини, йдеться в повідомленні командування у Facebook.

Також в ПК "Південь" додали, що вчора, окрім знищених чотирьох ракет Х-59, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил збили три ворожі БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Росія вдарила ракетами по Краматорську, поранено щонайменше 11 мирних людей, одна людина у важкому стані.

Ворог випустив чотири ракети, повідомив мер міста Олександр Гончаренко. Пошкоджено багатоповерхівки, інфраструктуру та приватні домівки.

В "Енергоатомі" спростували фейки про пожежі й загоряння на ЗАЕС.

Так у компанії відреагували на інформацію начебто про пожежу на другому енергоблоці ЗАЕС.

"Офіційно інформуємо, що це не відповідає дійсності. Станом на 15:40 29 вересня 2022 року на енергоблоках Запорізької АЕС не зафіксовано пожеж та загорянь".

Більше інформації – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!