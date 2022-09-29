​В "Енергоатомі" спростували фейки про пожежі й загоряння на ЗАЕС

В НАЕК пояснили, що периметр навколо станції замінований росіянами. Було вже шість випадків, коли міни вибухали через диких тварин чи собак.

На Запорізькій атомній електростанції не зафіксовано пожеж і загорянь.

Про це йдеться в заяві НАЕК "Енергоатом".

Так у компанії відреагували на інформацію начебто про пожежу на другому енергоблоці ЗАЕС.

"Офіційно інформуємо, що це не відповідає дійсності. Станом на 15:40 29 вересня 2022 року на енергоблоках Запорізької АЕС не зафіксовано пожеж та загорянь. Ми припускаємо, що зазначена недостовірна інформація з’явилася внаслідок наступної події",ї", – підкреслили в "Енергоатомі".

В НАЕК пояснили, що периметр навколо станції замінований росіянами. Було вже шість випадків, коли міни вибухали через диких тварин чи собак.

"Сьогодні на периметрі стався черговий вибух – на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію від енергоблоку №6. Внаслідок вибуху лінію пошкодило, через стрибок напруги сталося коротке замикання одного з трансформаторів напруги на енергоблоці №6 із незначним задимленням. З міркувань безпеки викликали пожежний розрахунок, але задіювати його не довелося, оскільки у тому не було необхідності",і", – повідомили в "Енергоатомі".

У НАЕК наголосили, що нині найбільшу небезпеку становить замінований периметр станції.

"Гарантувати повну безпеку ЗАЕС та навколо можна лише в один спосіб – створенням безпекової зони, деокупацією станції та поверненням її під контроль держави України", – наголосили в компанії.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про три вибухи наземних мін поблизу Запорізької атомної електростанції цього тижня, ймовірною причиною яких стали тварини. Детонації не завдали серйозної шкоди, але ще раз наголосили на потенційних ризиках ядерної безпеки на об’єкті.

МАГАТЕ розпочало низку переговорів щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС, яка з березня 2022 року окупована російськими військовими.