Слідчі повідомили про підозру двом мешканцям Харківщини, які перейшли на бік окупантів, – МВС

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В окупованому селищі Козача Лопань чоловік і жінка добровільно погодилися співпрацювати з тимчасовою владою ворога та обійняли посади у лавах так званої народної міліції. Зазначений незаконний псевдоправоохоронний орган був утворений і діяв у період з травня по вересень.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"41-річний чоловік та 36-річна жінка, місцеві мешканці, вступили в змову з представниками окупаційної влади та обійняли посади тимчасово виконуючих обов’язки дільничних інспекторів", – йдеться у повідомленні.

Їх протиправна діяльність була викрита та припинена. Слідчими відділу поліції №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області відкриті кримінальні провадження за ч. 7 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

Під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області зловмисникам заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що під час окупації Козачої Лопані представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали тортурам цивільних.