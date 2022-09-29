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Південна Корея через Чехію поставить Україні зброю на 2,9 млрд доларів, – ЗМІ

У пакеті допомоги, за даними журналістів, є комплекс "Хірон". 

Південна Корея через Чехію поставить Україні зброю на 2,9 млрд доларів, – ЗМІ
ЗРК "Хірон"
Фото: ВІ

Південна Корея через Чехію відправить Україні озброєння на 2,9 млрд доларів. Про це пише газета Mladá fronta DNES

Вартість постачання профінансують США, а саму зброю доставлять одній із чеських оборонних компаній. Потім її подарують Україні. 

Мова, за даними видання, йде про зенітно-ракетні комплекси та боєприпаси, зокрема про зенітно-ракетний комплекс "Хірон", який використовується для відбиття атак низьколітаючих літаків.

Міністерка оборони Яна Чернохова зазначила, що чеська допомога Україні продовжується, але з міркувань безпеки конкретики вона не надаватиме. 

Станом на зараз Чехія надіслала Україні військової допомоги на суму близько 157 млн доларів. 

Зброю з Південної Кореї до України напряму не можна постачати через політику Сеула. Навесні там зазначили, що можуть допомагати Україні лише нелетальними предметами, як-то шоломи і бронежилети. 

Нагадаємо, сьогодні з візитом у Південній Кореї перебуває віцепрезидентка США Камала Гарріс. У квітні під час онлайн-виступу Зеленський закликав Південну Корею допомогти Україні з озброєнням. Він сказав, що Україна для протистояння у війні з Росією потребує систем протиповітряної оборони, літаків, танків та іншої бронетехніки, артилерійських систем і боєприпасів. Із закликом надати зброю Зеленський звертався до Сеула і в липні. 

Південнокорейська делегація відвідувала понищені росіянами Бучу та Ірпінь. Країна також долучилася до санкцій проти Росії. 

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