За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
Синдром Щекавиці
Синдром Щекавиці
Окупаційні ватажки почали звертатися до Путіна з проханням "приєднати" захоплені частини України до РФ
Окупаційні ватажки почали звертатися до Путіна з проханням "приєднати" захоплені частини України до РФ
Хроніка Дурдому. Путін ліквідує Росію
Хроніка Дурдому. Путін ліквідує Росію
Танкове побоїще
Танкове побоїще
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
У Луганській області завдано удару по ешелону нових мобілізованих окупантів
У Луганській області завдано удару по ешелону нових мобілізованих окупантів
Батьки першокурсників військово-морської академії протестують проти відправки курсантів на війну, – ГУР
Батьки першокурсників військово-морської академії протестують проти відправки курсантів на війну, – ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

Повідомлено про підозру колаборанту, який зайняв посаду "голови адміністрації Володарського району «ДНР»", – Офіс генпрокурора

Він виконував функції представника вищого керівного складу псевдооргану влади на території смт Нікольське Маріупольського району.

Повідомлено про підозру колаборанту, який зайняв посаду "голови адміністрації Володарського району «ДНР»", – Офіс генпрокурора
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину України, який перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області добровільно зайняв посаду першого заступника голови у незаконно створеному органі влади – "Адміністрації Володарського району «ДНР»", що є частиною окупаційної адміністрації РФ.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, підозрюваний на псевдопосаді діяв в інтересах ворога, виконуючи функції представника вищого керівного складу псевдооргану влади на території смт. Нікольське Маріупольського району Донецької області", – йдеться у повідомленні.

Йому інкримінують вчинення колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру організаторам псевдореферендуму на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Ці особи відігравали ключові ролі в організації та проведенні фейкового плебісциту на Сході України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також