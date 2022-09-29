Повідомлено про підозру колаборанту, який зайняв посаду "голови адміністрації Володарського району «ДНР»", – Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину України, який перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області добровільно зайняв посаду першого заступника голови у незаконно створеному органі влади – "Адміністрації Володарського району «ДНР»", що є частиною окупаційної адміністрації РФ.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За даними слідства, підозрюваний на псевдопосаді діяв в інтересах ворога, виконуючи функції представника вищого керівного складу псевдооргану влади на території смт. Нікольське Маріупольського району Донецької області", – йдеться у повідомленні.
Йому інкримінують вчинення колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру організаторам псевдореферендуму на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Ці особи відігравали ключові ролі в організації та проведенні фейкового плебісциту на Сході України.