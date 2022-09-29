Повідомлено про підозру колаборанту, який зайняв посаду "голови адміністрації Володарського району «ДНР»", – Офіс генпрокурора

Він виконував функції представника вищого керівного складу псевдооргану влади на території смт Нікольське Маріупольського району.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину України, який перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області добровільно зайняв посаду першого заступника голови у незаконно створеному органі влади – "Адміністрації Володарського району «ДНР»", що є частиною окупаційної адміністрації РФ.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, підозрюваний на псевдопосаді діяв в інтересах ворога, виконуючи функції представника вищого керівного складу псевдооргану влади на території смт. Нікольське Маріупольського району Донецької області", – йдеться у повідомленні.

Йому інкримінують вчинення колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру організаторам псевдореферендуму на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Ці особи відігравали ключові ролі в організації та проведенні фейкового плебісциту на Сході України.