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Мешканці Маріуполя повідомляють про вибухи, – Андрющенко

В районі заводу "Азовмаш" після гучних вибухів здійнявся стовп диму.

Мешканці Маріуполя повідомляють про вибухи, – Андрющенко
Фото: скрін відео

В окупованому російськими військами Маріуполі лунають вибухи. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Бавовна? З міста повідомляють про серію гучних вибухів з різних частин. Лівобережний, Приморський та Кальміуський райони. На розмінування не тягне", – написав він у Telegram.

Андрющенко також повідомив, що в районі заводу "Азовмаш" після вибухів здійнявся стовп диму.

"Деталі з’ясовуємо. Маємо стриманий оптимізм", – додав він.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі лишилося 20% населення. Росіяни змушували людей під дулами автоматів голосувати на псевдореферендумі.

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