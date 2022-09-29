В окупованому російськими військами Маріуполі лунають вибухи. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Бавовна? З міста повідомляють про серію гучних вибухів з різних частин. Лівобережний, Приморський та Кальміуський райони. На розмінування не тягне", – написав він у Telegram.
Андрющенко також повідомив, що в районі заводу "Азовмаш" після вибухів здійнявся стовп диму.
"Деталі з’ясовуємо. Маємо стриманий оптимізм", – додав він.
Нагадаємо, в окупованому Маріуполі лишилося 20% населення. Росіяни змушували людей під дулами автоматів голосувати на псевдореферендумі.