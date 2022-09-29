Білорусь готує місця для розміщення 20 000 мобілізованих росіян, – розвідка

Також влада Білорусі обіцяє сприяти мобілізації громадян РФ, які нещодавно заїхали на територію країни.

У Білорусі готують місця для розміщення 20 000 мобілізованих із Російської Федерації військових для війни проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Ці військові мають поповнити вже дислоковані в Білорусі підрозділи ЗС РФ. У результаті поповнення співвідношення "досвідчених" та "молодих" військових має скласти 1 до 5.

Для їх розміщення планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств і ферм. Відповідні вказівки було надано збройним силам Білорусі та місцевим радам.

"Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі. Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території РФ. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів", – зазначили в розвідці.

Також влада Білорусі дала вказівку правоохоронним органам сприяти в мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни.

Нагадаємо, Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. З території Білорусі запускають ракети по українських містах. Також ворог використовує білоруську територію для перекидання в Україну своїх ДРГ.

На початку вересня секретар РНБО Олексій Данілов у інтервʼю LB.ua говорив, що Росія вербує білорусів для участі у війні проти України, але відправляє завербованих через свою територію, оскільки тих, хто погодився, не так багато.