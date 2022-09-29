У Мелітополі вибухнуло авто місцевої колаборантки Шапурової

За попередніми даними, постраждалих немає.

У тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі пролунав вибух біля промислово-економічного коледжу. За попередньою інформацією, вибухнув автомобіль місцевої колаборантки Олени Шапурової.

Про вибух у Telegram повідомив міський голова Іван Федоров.

"Гучний вибух в житловому районі Мелітополя, біля промислово-економічного коледжу. За попередніми даними вибухнуло легкове авто. Подробиці уточнюємо", – написав він.

Речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук уточнив, що вибухнув автомобіль призначеної окупантами "директорки департаменту освіти" Олени Шапурової.

"За отриманими даними, представники Руху Опору підірвали в Мелітополі червоний Ланос, в якому їздила зрадниця – директор фейкового департаменту освіти Олена Шапурова. Колаборантка жива, але побігла за памперсами. Далі буде", – написав він у Telegram.

Нагадаємо, у травні в центральній частині Мелітополя стався вибух. У районі вибуху розташована так звана військово-цивільна адміністрація колаборантів і будинок фейкового “губернатора” та зрадника Євгена Балицького.