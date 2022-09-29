Окупанти обстріляли Нікопольський район важкою артилерією та "градами"

На щастя, постраждалих немає.

Російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області "градами" та важкою артилерію. Є ушкодження промислової інфраструктури в Нікополі.

Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"У Нікополі пошкоджено промислову інфраструктуру. У Червоногригорівській громаді понівечені 10 приватних будинків, господарські споруди та автівки", – написав він.

Постраждалих, за даними Резніченка, немає.

Також цієї ночі окупанти вдарили ракетами по Дніпру. Загинули троє людей, серед них – дитина. Поранені ще пʼятеро, включно з 12-річною дівчинкою.