Окупанти обстріляли Нікопольський район важкою артилерією та "градами"

Російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області "градами" та важкою артилерію. Є ушкодження промислової інфраструктури в Нікополі.
Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
"У Нікополі пошкоджено промислову інфраструктуру. У Червоногригорівській громаді понівечені 10 приватних будинків, господарські споруди та автівки", – написав він.
Постраждалих, за даними Резніченка, немає.
Також цієї ночі окупанти вдарили ракетами по Дніпру. Загинули троє людей, серед них – дитина. Поранені ще пʼятеро, включно з 12-річною дівчинкою.