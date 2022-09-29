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Росіяни вночі завдали ракетного удару по Миколаєву

Постраждала низка цивільних об’єктів.

Росіяни вночі завдали ракетного удару по Миколаєву
Миколаїв, обстріли (архівне фото)
Фото: Олександр Сєнкевич

Російські загарбники в ніч 29 вересня завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого постраждала низка цивільних об’єктів.

Про це повідомив у Telegram міський голова Олександр Сєнкевич.

"Фахівці обстежують місце обстрілу. Тому детальну інформацію напишу вам пізніше. Наразі зазначу лише, що постраждали цивільні об’єкти", – написав він.

Мер також виклав фото решток ракети, якою сьогодні вночі атакували Миколаїв.

Нагадаємо, вночі 28 вересня ворог атакував промислову зону Миколаєва ракетами С-300.

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