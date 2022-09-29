ЗСУ, ймовірно, продовжували успішні операції навколо Лиману на Донеччині, – ISW

Розвал лиманської кишені матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей.

Українські війська 28 вересня, ймовірно, продовжували досягати значних успіхів навколо міста Лиман Краматорського району Донецької області.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

ЗСУ наступали з півночі вздовж дуги Зелена Долина-Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя.

“Кілька російських мілблогерів і відомих військових кореспондентів стверджували, що українські війська просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману і працюють над завершенням оточення російських військ у Лимані та вздовж північного берега річки Сіверський Донець у цьому районі”, – йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що розвал лиманської кишені матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей. Це може загрожувати російським позиціям уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська.

В ISW додають, що українські військові здебільшого зберігали оперативне мовчання щодо конкретних дій ЗСУ в Херсонській області. Згідно з оприлюдненою інформацією, у регіоні тривають позиційні бої в невизначених місцях для консолідації та покращення своїх позицій уздовж Південної осі.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.