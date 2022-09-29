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ЗСУ, ймовірно, продовжували успішні операції навколо Лиману на Донеччині, – ISW

Розвал лиманської кишені матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей. 

ЗСУ, ймовірно, продовжували успішні операції навколо Лиману на Донеччині, – ISW
Фото: скріншот

Українські війська 28 вересня, ймовірно, продовжували досягати значних успіхів навколо міста Лиман Краматорського району Донецької області.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

ЗСУ наступали з півночі вздовж дуги Зелена Долина-Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя.

“Кілька російських мілблогерів і відомих військових кореспондентів стверджували, що українські війська просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману і працюють над завершенням оточення російських військ у Лимані та вздовж північного берега річки Сіверський Донець у цьому районі”, – йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що розвал лиманської кишені матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей. Це може загрожувати російським позиціям уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська.

В ISW додають, що українські військові здебільшого зберігали оперативне мовчання щодо конкретних дій ЗСУ в Херсонській області. Згідно з оприлюдненою інформацією, у регіоні тривають позиційні бої в невизначених місцях для консолідації та покращення своїх позицій уздовж Південної осі.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

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