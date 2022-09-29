ЗСУ, ймовірно, продовжували успішні операції навколо Лиману на Донеччині, – ISW

Українські війська 28 вересня, ймовірно, продовжували досягати значних успіхів навколо міста Лиман Краматорського району Донецької області.
Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).
ЗСУ наступали з півночі вздовж дуги Зелена Долина-Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя.
“Кілька російських мілблогерів і відомих військових кореспондентів стверджували, що українські війська просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману і працюють над завершенням оточення російських військ у Лимані та вздовж північного берега річки Сіверський Донець у цьому районі”, – йдеться у звіті.
Аналітики зазначають, що розвал лиманської кишені матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей. Це може загрожувати російським позиціям уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська.
В ISW додають, що українські військові здебільшого зберігали оперативне мовчання щодо конкретних дій ЗСУ в Херсонській області. Згідно з оприлюдненою інформацією, у регіоні тривають позиційні бої в невизначених місцях для консолідації та покращення своїх позицій уздовж Південної осі.
Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.