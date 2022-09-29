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Пушилін побачив на Донбасі “інструкторів НАТО, які очолюють підрозділи ЗСУ”

"Донецька область у складі РФ перейде до нової фази ведення бойових дій”, заявив колаборант.

Пушилін побачив на Донбасі “інструкторів НАТО, які очолюють підрозділи ЗСУ”
Денис Пушилін в супроводі охорони у Донецьку, 11 квітня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

На лінії зіткнення на Донбасі “стає дедалі більше інструкторів НАТО, які очолюють підрозділи Збройних сил України”.

Про це заявив колаборант-“керівник” тимчасово окупованих територій Донецької області Денис Пушилін, якого цитує Центр протидії дезінформації при РНБО.

Пушилін зазначив, що “територію (Донецької області) у її конституційних межах буде звільнено, (Донецька область) у складі РФ перейде до нової фази ведення бойових дій”.

Під час засідання Радбезу ООН постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив, що “референдуми (на ТОТ України) відбулися за повної прозорості та з дотриманням усіх виборчих норм”. Він вважає, що “це незаперечний факт, скільки б київський режим та його покровителі не намагалися стверджувати протилежне”.

Окрім того, окупанти продовжують маніпулювати темою експорту українського зерна. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що “всі зацікавлені, щоб зернова угода працювала, але потрібно виконувати її початкову мету – постачання до найбідніших країн”.

“Штучні обмеження на експорт російських добрив мають бути зняті і виходити з умов зернової угоди”, – додав він.

Нагадаємо, постпред Росії в ООН заявив, що президент України Володимир Зеленський своїми відео російською мовою намагався "зірвати мобілізацію".

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