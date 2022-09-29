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Хлань повідомив про потужний приліт по окупантах в Олешках на Херсонщині

Вдарили по готелю з рашистами.

Хлань повідомив про потужний приліт по окупантах в Олешках на Херсонщині
Фото: Скріншот з відео

У місті Олешки Херсонської області стався вибух у готелі, де перебували російські військові.

Про це повідомив радник голова Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“В Олешках сьогодні також потужний приліт по окупантах. Як раз в готель, де розміщалась жива сила. Не встигли й приїхати”, – написав він. 

Знищення орків триває, додав радник.

Нагадаємо, мер Олешок Євген Рищук закликав жителів Олешківської громади та Херсонщини, які проживають біля об’єктів, де розміщені солдати РФ або розташована техніка окупантів, слід виїхати звідти.

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