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Через російські ракетні удари по Печенізькій дамбі стався неконтрольований скид води

Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру України.

Через російські ракетні удари по Печенізькій дамбі стався неконтрольований скид води
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Внаслідок ракетних ударів по Печенізькій дамбі стався неконтрольований скид води. 

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.

“Кілька днів Російська Федерація вела ракетний обстріл по гідровузлу Печенізького водосховища. Це призвело до неконтрольованого скиду води. Сьогодні рівень знизився, ситуація контрольована... Зробимо все, щоб Харків не залишився без води. Є певні рішення, прийняті Кабінетом Міністрів, і ці рішення будуть виконуватися”, - сказав Стрілець.

Міністр стверджує, що питання водозабезпечення, можливого руйнування та підтоплення селища Печеніги на контролі з перших днів вторгнення.

За його інформацією, внаслідок руйнування греблі та зниження рівня води в Оскольському водосховищі завдано шкоду водним живим ресурсам. Розмір цієї шкоди за підрахунками екологічних інспекторів, складає 288 млн гривень.

Нагадаємо, тиждень тому російські окупаційні війська вдарили по Печенізькій дамбі в Харківській області. Також повідомлялось, що існує ймовірна загроза руйнування ворогом греблі Печенізького гідровузла. Можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення територій вниз за течією.

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