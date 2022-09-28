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Незаконний "референдум" в Запорізькій області відвідали піввідсотка мешканців окупованих територій, - Федоров

Люди, котрі живуть на тимчасово окупованих територіях, не брали участь у фарсі від РФ.

Незаконний "референдум" в Запорізькій області відвідали піввідсотка мешканців окупованих територій, - Федоров
Фото: Медіацентр Україна - Укрінформ

Незаконний "референдум", котрий влаштували росіяни на тимчасово окупованій території Запорізької області, відвідали лише 0,5 % мешканців. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

"Вчора був такий факт, який вже може бачити вся наша держава, коли росіяни опублікували кількість людей, які прийшли на голосування. Вони декларують, що фейковий "референдум" проходив у всій Запорізький області, а якщо взяти усі цифри, які вони опублікували, можна сміливо сказати, що за їхніми даними проголосувало 0,5% від тих людей, які мають голосувати", - заявив Федоров.

Мер Мелітополя зазначив, що така низька явка забезпечувалась спротивом місцевих мешканців, які вирішили не брати участь у фейковому "референдумі".

Федоров додав, що українська влада продовжить нараховувати пенсії, зарплати та інші виплати, незважаючи на цей фарс у виконанні окупантів.

Раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованому Мелітополі "члени виборчкомів" повторно обходять будинки мешканців міста через низьку явку "виборців". 23 вересня Росія почала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.

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