Незаконний "референдум" в Запорізькій області відвідали піввідсотка мешканців окупованих територій, - Федоров

Люди, котрі живуть на тимчасово окупованих територіях, не брали участь у фарсі від РФ.

Незаконний "референдум", котрий влаштували росіяни на тимчасово окупованій території Запорізької області, відвідали лише 0,5 % мешканців.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

"Вчора був такий факт, який вже може бачити вся наша держава, коли росіяни опублікували кількість людей, які прийшли на голосування. Вони декларують, що фейковий "референдум" проходив у всій Запорізький області, а якщо взяти усі цифри, які вони опублікували, можна сміливо сказати, що за їхніми даними проголосувало 0,5% від тих людей, які мають голосувати", - заявив Федоров.

Мер Мелітополя зазначив, що така низька явка забезпечувалась спротивом місцевих мешканців, які вирішили не брати участь у фейковому "референдумі".

Федоров додав, що українська влада продовжить нараховувати пенсії, зарплати та інші виплати, незважаючи на цей фарс у виконанні окупантів.

Раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованому Мелітополі "члени виборчкомів" повторно обходять будинки мешканців міста через низьку явку "виборців". 23 вересня Росія почала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.