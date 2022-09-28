Омбудсман закликав українців не збирати гроші на лікування/реабілітацію бійців: держава на все це має кошти

Видатки закладено і в разі потреби реабілітації/лікування військових за кордоном.

Держава виділяє кошти на лікування, реабілітацію та відновлення бійців. Проводити додаткові збори серед українців не потрібно.

Про це на брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform розповів Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це в першу чергу лікарні, і наступна реабілітація буде відбуватися від держави. До нас надходить маса пропозицій щодо реабілітації, протезування, допомоги як всередині нашої держави, так і за кордону. У нас є всі напрацьовані механізми, як це зробити, є кошти. Ми відносимось позитивно до ініціатив збирання коштів на реабілітацію того чи іншого бійця, але можу сказати, що від держави все це забезпечено", - наголосив омбудсман.

Він закликав не проводити збори коштів і найперше отримати офіційну інформацію, чи насправді це потрібно робити в тому чи іншому випадку.

За словами Лубінця, держава виділяє кошти, навіть якщо боєць потребує довготермінового лікування чи реабілітації за кордоном.

Нагадаємо, раніше в Україні загинув 48-річний медик-волонтер з Великої Британії Крейґ Макінтош. Його сестра заявила, що повернення тіла до Британії коштуватиме близько 4000 фунтів, і оголосила збір коштів.

Завдяки збору коштів через United24 закупили 57 реанімобілів, щоб швидко й безпечно доправити тяжкопоранених до лікарні.