Росія не зможе захопити Одесу ні морем, ні суходолом, – речник ОВА

Ризик морської операції залишається завжди, але приготувань до десантної висадки немає.

Росія не зможе захопити Одесу ні морем, ні суходолом. Про це на брифінгу повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, коментуючи дані агентства Bloomberg.

Речник зазначив, що Одеса розуміє свою стратегічність і розуміє, що плани Путіна не змінилися. Система оборони будується так, аби ворог не зміг проникнути з жодного напрямку. Ризик морської операції залишається завжди, але приготувань до десантної висадки немає. Просування до Одеси суходолом теж немає.

Він додав, що останніми днями Росія активізувала удари безпілотниками-камікадзе. ППО вже напрацювала алгоритм дій щодо таких атак, але загроза подальших атак ударними БПЛА зберігається. Братчук закликав одеситів реагувати на сигнали повітряної тривоги, ходити в укриття чи використовувати правило двох стін.

Він додав також, що "коли ми говоримо про те, що ТРЦ зачиняються і люди виходять під час повітряної тривоги, треба розосередитися, перейти до укриття".

Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, Кремль не відмовився від початкової мети – захоплення більшості території України. Співрозмовники агентства стверджують, що Москва прагне окупувати Харків і Одесу.