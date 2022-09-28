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Росія не зможе захопити Одесу ні морем, ні суходолом, – речник ОВА

Ризик морської операції залишається завжди, але приготувань до десантної висадки немає.

Росія не зможе захопити Одесу ні морем, ні суходолом, – речник ОВА
Фото: lotsia.com.ua

Росія не зможе захопити Одесу ні морем, ні суходолом. Про це на брифінгу повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, коментуючи дані агентства Bloomberg.

Речник зазначив, що Одеса розуміє свою стратегічність і розуміє, що плани Путіна не змінилися. Система оборони будується так, аби ворог не зміг проникнути з жодного напрямку. Ризик морської операції залишається завжди, але приготувань до десантної висадки немає. Просування до Одеси суходолом теж немає. 

Він додав, що останніми днями Росія активізувала удари безпілотниками-камікадзе. ППО вже напрацювала алгоритм дій щодо таких атак, але загроза подальших атак ударними БПЛА зберігається. Братчук закликав одеситів реагувати на сигнали повітряної тривоги, ходити в укриття чи використовувати правило двох стін. 

Він додав також, що "коли ми говоримо про те, що ТРЦ зачиняються і люди виходять під час повітряної тривоги, треба розосередитися, перейти до укриття". 

Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, Кремль не відмовився від початкової мети – захоплення більшості території України. Співрозмовники агентства стверджують, що Москва прагне окупувати Харків і Одесу. 

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