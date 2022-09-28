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Ворог не має змоги просуватися на Півдні, – ОК "Південь"

Окупанти тримаються за штучні рубежі оборони, які протягом тривалого часу для себе облаштовували.

Ворог не має змоги просуватися на Півдні, – ОК "Південь"
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

На Півдні України російські війська ніде не просуваються вперед і не мають змоги проводити наступальні дії.

Про це повідомила речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу.

"Вони не можуть просуватися вперед. Вони тримаються за ті рубежі оборони, які протягом тривалого часу для себе облаштовували, зокрема із використанням залізобетонних конструкцій. На Херсонщині, на нашому напрямку, оскільки це відкрита поверхня, це безкраї степи, де заховатися нема за чим, лісів дуже мало. Тому вони використовують ті укріплення, які будували дуже довго, виключно в оборонному режимі", – зазначила вона.

Крім того, Гуменюк "відзначила" невдалі наступальні дії окупанта.

"Просування вперед у них немає ніде... Вони намагалися висунути танковий взвод учора. Перший танк підірвався на протитанковій міні. Два інших розвернулися і майнули на свої позиції", – сказала речниця.

Наталія Гуменюк додала, що найкращий варіант для російських військових – здаватися у полон. За її словами, військові РФ обізнані з тим, як це зробити, і мають усю необхідну інформацію.  

Нагадаємо, на Херсонщині продовжують викрадати людей, Росія намагається атакувати Південь України безпілотниками.

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