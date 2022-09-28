"Волевиявлення" під дулами автоматів: як окупанти змушували українців голосувати на псевдореферендумах

Організатори фарсу навіть не намагалися створити видимість нормального голосування. Схоже, вони були стурбовані лише створенням відповідної "картинки" для російського пропагандистського телебачення.

Фото: EPA/UPG Голосування в центрі Луганська, 24 вересня 2022-го.

Учора, 27 вересня, російська влада завершила свої фальсифіковані “референдуми” про анексію на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що кожен фіктивний референдум нібито “отримав” від 87 до 99% схвалення жителів України. Вочевидь, саме такі цифри сьогодні оголосять окупанти.

При цьому вони навіть не намагалися створити видимість нормального голосування: "волевиявлення" відбувалося під дулами російських автоматів у буквальному сенсі цих слів. Схоже, єдине, чим були стурбовані організатори фарсу – створенням відповідної "картинки" для російського пропагандистського телебачення. Ці події можна було б назвати перфомансом, якби вони не були відвертим знущанням з українських громадян, змушених залишатися на загарбаних росіянами українських землях.

Про категоричне невизнання фейкових референдумів на окупованих територіях України вже заявили Сполучені Штати, Польща, Німеччина, Велика Британія, Швейцарія, Туреччина, Канада і ще ціла низка держав. Навіть Сербія, яку РФ вважає своєю союзницею.

Фото: EPA/UPG Центр Луганська, 24 вересня 2022-го. А так виглядає голосування здалеку.

Президент України Володимир Зеленський на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному з ініціативи України, заявив, що реалізація Росією так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме: з цим президентом Росії немає про що говорити. Це чітко й зрозуміло. А будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України.

“Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього фарсу були вкинуті в засоби масової інформації. Росія навіть не ховається. Єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта – це ще більше підтримки для України. І я дякую нашим партнерам, які підтверджують таку підтримку: оборонну, фінансову, санкційну”, – зазначив Володимир Зеленський.

Пʼятиденний фарс, який Росія влаштувала на тимчасово окупованих частинах Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей, супроводжувався численними погрозами і примушуванням українців до "волевиявлення".

Фото: EPA/UPG Маріуполь, 25 вересня 2022-го.

У всіх чотирьох областях озброєні російські військові задля заохочення участі в “голосуванні”, результати якого, за даними СБУ, окупанти оформили ще на початку вересня, ходили по хатах українців. А також відловлювали людей на робочих місцях, на вулицях, залякували і шантажували. До того ж, позаяк місцевих мешканців у зруйнованих окупантами містечках і селищах "не вистачало", звозили "масовку" з Криму і навіть із прикордонних областей Росії.

В окупованому Маріуполі псевдореферендум про приєднання до Росії мав наднизьку явку, повідомляв у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупаційна адміністрація, отримавши на горіхи, вдалася до банальних методів примусу: людей на робочих місцях чекали “мобільні бригади” з умовою – голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату. Установили також декілька наметів у місцях концентрації людей, але й тут охочих виявилось обмаль.

Фото: EPA/UPG Маріупольський гауляйтер Костянтин Іващенко в день голосування, 25 вересня 2022-го.

"На черговому пропагандистському ролику дуже прекрасно можна побачити “шалену чергу” в 10 людей та пусті прозорі урни. Значна кількість людей дослухалась та зайнята активним ухиленням від голосування, у т.ч. просто виїхала з міста на узбережжя", – інформував Андрющенко.

Про ситуацію з "волевиявленням" у місті на брифінгу розповів міський голова Вадим Бойченко.

"У Маріуполі проживали 541 000 людей. Сьогодні там тримають в окупації та через фільтраційні центри не дають змоги виїхати понад 100 000 населення... Більшість населення міста, понад 200 000 людей, вже перебуває на підконтрольній території нашої держави. Тому те, що відбувається, неможливо назвати референдумом. Це псевдореферендум, бо сьогодні невеличка кількість людей має ставити щось на кшталт галочки. Оскільки до кожної оселі приходить чоловік з автоматом та просить проголосувати", – заявив Бойченко.

За його словами, більшість зі 100 000 населення, що залишилися в місті, – це переважно літні люди, які не мали можливості виїхати. Він наголосив, що ці люди вимушені голосувати, бо їх примушують це робити, погрожуючи зброєю. Це лише 20% від тих, хто до повномасштабного вторгнення перебував у місті. Тому таке голосування в жодному разі не є елементом прямої демократії.

Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

Петро Андрющенко також повідомляв, що на псевдореферендумі в Маріуполі голосують росіяни: "Задля масовості "голосування" до "референдуму" залучені цивільні окупанти – робітники російських підрядників. Тобто громадяни Росії, не криючись, вирішують долю "волевиявлення" українського Маріуполя.

На Луганщині окупанти напередодні початку псевдореферендумів заборонили виїзд із захопленої території. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що у Старобільську окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створили озброєні групи для обходу помешкань і примушування людей до участі в “референдумі”. У Біловодську на одному підприємстві начальник оголосив усім працівникам, що явка обов'язкова. Тим, хто відмовлявся брати участь у фіктивному референдумі, погрожували звільненням та передачею списків до карального терористичного органу “МГБ “ЛНР”.

Сергій Гайдай також повідомляв, що російські загарбники проводять псевдореферендум на Луганщині під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список. "Так званий референдум більше нагадує соцопитування під дулами автоматів. Під час поквартирного обходу для дотримання процедури таємного голосування окупанти пропонують прикритися картонкою. Тих, хто голосує "проти", вносять до окремих списків", – зазначив Гайдай.

Фото: EPA/UPG

“Голосувати” за незаконне приєднання української території до складу Росії окупанти примушували навіть не на дільницях, а просто в оселях і на вулицях. У Луганській області для підвищення явки працівники так званих виборчих комісій у супроводі озброєних військовослужбовців Російської Федерації наказували жителям голосувати безпосередньо в їхніх помешканнях. Вони також зупиняли людей на вулиці, а на заперечення, що немає із собою паспорта, відповідали: “І не потрібен – ми тебе і так знаємо”.

Варто зазначити і те, що кількість населення на тимчасово окупованих частинах України після приходу росіян знизилася в рази. Наприклад, у Новотошківському Луганської області, де до війни жили понад 2000 людей, залишилось 10 мешканців. Утім це не завадило кремлівським пропагандистам заявити про 90% явки на "псевдореферендумі".

Виїзд і навіть вʼїзд заборонили і на захопленій частині Херсонської області.

Жителі Херсонщини теж не бажали брати участь в організованому окупантами фейковому голосуванні.

Фото: EPA/UPG

“Очевидці повідомляють, що сьогодні активності немає взагалі. Актори відпрацювали вчорашній день і натовпи “бажаючих” припинились”, – на третій день "референдуму" писав в соцмережах радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. За його словами, зранку так звані члени комісії відпрацювали декількох перехожих і решту дня просиділи.

“Наші люди не йдуть, двері не відчиняють. У селах колаборанти разом з озброєними орками ходили по дворах і погрожували підвалом, якщо не проголосувати”, – додав Хлань.

Тих, кого змогли "відловити", примушували "голосувати" по два рази, і не тільки за себе, а й за родичів, навіть якщо їх узагалі не було вдома. Також херсонців намагались підкупити грошима за галочку в правильному місці. Але спроби підкупу – це виняток, здебільшого окупанти "агітували" автоматами і погрозами.

Хоча для оголошення “результатів” фейкових референдумів Москві зовсім не були потрібні голоси, вона все ж таки розпорядилася звезти масовку – щоб ці підставні мешканці на камеру розповідали, як їх тішить перспектива приєднання до російських боліт.

До окупованої частини Херсонщини звезли людей не тільки з Криму, а й з Росії – з Ростовської області. Невідомо, чи повернули росіян туди, де взяли, зате російська пропаганда використала їхні обличчя для ілюстрування "масової участі" херсонців у псевдореферендумі.

Фото: cкрин відео На псевдореферендумі в Херсоні голосують для 'картинки' особи з Ростовської області й окупованого Криму.

Те саме відбувалося і в Запорізькій області. За даними Запорізької ОВА, до Бердянська і Мелітополя прибули декілька автобусів з людьми з Криму.

У Бердянську Запорізької області на фейковому референдумі "голосували" люди без документів, а в Мелітополі за відмову брати участь у фарсі погрожували депортацією.

"Є й кумедні випадки спротиву. Наприклад, люди солідолом змащують ручки на дверях, щоб ті, хто з комісією приходять, потім не могли відмитись від цього солідолу", – розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

В Енергодарі на відео зафіксували, як троє колаборантів у супроводі двох озброєних військових розносили "рускій мір" просто по квартирах. За словами мера міста Дмитра Орлова, ті, кому “пощастило” зустрітися з “комісією”, розповідали, як озброєний російський військовий дулом автомата тицяв у папірець і красномовно показував, де саме потрібно поставити галочку. Здебільшого мешканці все-таки воліли не відчиняти двері, хоча відомо й про те, як солдати погрожували їх вибити.

Також мешканців Енергодара змушували "голосувати" на псевдореферендумі, погрожуючи "мобілізацією".

BBC Україна звертає увагу, що на захопленій невеликій частині Миколаївської області "референдуми" окупантам не вдалися.

Фото: EPA/UPG

"Ситуація на фронті, вочевидь, завадила проведенню "референдуму" в окупованому містечку Снігурівка Миколаївської області. За два дні до початку "референдуму" окупаційна влада Херсонської області заявила, що кілька захоплених Росією миколаївських сіл були приєднані до Херсонської області і там також пройде референдум. Російські ЗМІ писали, що на цих територіях голосування відбувається "штатно", проте 25 вересня в херсонському виборчкомі повідомили, що через обстріл голосування в селі Снігурівка довелося зупинити. Жителі Снігурівки, яким вдалося виїхати із села, записали відеозвернення із заявою про те, що вони виступають проти приєднання до Росії", – зазначили журналісти.

Нагадаємо, що "результати" фейкового референдуму окупанти заготували і для Харківської області. Однак їхнім планам суттєво завадили Збройні сили України. Сподіваємося, що й інші тимчасово окуповані наші території будуть звільнені і наслідками вересневого псевдореферендуму стануть лише неприємні спогади про нього.