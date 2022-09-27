Поведінка Росії не дозволяє їй мати право вето у Радбезі ООН.

Росія зневажає хартію ООН і порушує всі правила цього світу. Лише питання часу, коли вона знищить останню міжнародну інституцію, яка ще досі функціонує.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Радбезі ООН.

Володимир Зеленський озвучив основні загрози, які Росія несе світовій безпеці:

РФ проігнорувала заклик МАГАТЕ щодо негайного звільнення ЗАЕС і припинення збройних дій навколо ядерного об’єкту. Це доказ того, що РФ спеціально тримає весь світ на межі ядерної катастрофи.

Використання ядерної зброї стало постійним наративом російських пропагандистів. Росія не має права володіти ядерною зброєю, бо вона не здатна гарантувати безпеку у світі.

“Минулого тижня я презентував Генасамблеї ООН формулу миру. Росія відреагувала на цей шлях до миру та оголосила мобілізацію. Вона навмисно фокусує свою мобілізацію на корінних народах. Те саме стосується українського Криму, який РФ захопила ще у 2014 році. Це політика геноциду”, - наголосив президент України.

Проведення псевдореферендумів Росією – спроба вкрасти територію в іншої держави, стерти норми міжнародного законодавства. Це дуже цинічна спроба змусити чоловіків на окупованих територіях мобілізуватися до російської армії, щоб відправити їх боротися проти власних земляків.

Відповідно, держава не може залишатися членом Радбезу ООН з правом вето, якщо вона впроваджує політику геноциду та погрожує світу ядерними ударами.

Володимир Зеленський зазначив, що будь-які кримінальні дії Росії для України нічого не міняють, наша країна не буде підпорядковуватися шантажу терористів.

Президент України наголосив, що Україна повинна отримати чіткі юридичні зобов’язання колективної безпеки.

Анексія української території означає, що немає про що говорити з президентом РФ. Цей сигнал мають надіслати всі країни світу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили організовані Росією фейкові референдуми на окупованих території та ситуацію на фронті.