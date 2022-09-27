Майже 25 тисяч бійців ЗСУ отримають зимову форму від Литви

Литва передала і ще передасть Україні не лише військову техніку, а й зимову форму для ЗСУ на суму близько 2 мільйонів євро, повідомляє Delfi.

Як заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, у найближчі місяці одяг закуплять у місцевих підприємств і передадуть українським військовим. Форму придбають для майже 25 тисяч захисників нашої держави.

За словами міністра, попри оголошену Путіним мобілізацію рівень загрози для Литви не зріс, але країна відреагувала підвищенням рівня боєздатності Сил швидкого реагування.

Анушаускас додав, що "антизахідна риторика (Володимира) Путіна з ядерними погрозами" є спробою утримати Захід від підтримки України. Та попри це допомога нашій державі від Литви залишиться істотною.

"В даний час підтримка Литви озброєннями та іншою військовою технікою становить близько 209 млн євро. Підтримка Литви Україні триває, вона справді значна, підкреслю лише, що це не змагання між країнами з приводу підтримки, ми даємо те, що можемо дати, Україна просить , що їй потрібне", - сказав міністр оборони Литви.

Анушаускас додав, що в Литві екіпіровано 500 українських військовослужбовців, а з жовтня литовські інструктори братимуть участь у навчальній місії у Великобританії.

Нагадаємо, загалом в Україну вже прибуло 50 наданих Литвою бронетранспортерів М113. Також країна не надаватиме притулку росіянам, які тікають від мобілізації - їх закликали не тікати, а боротися проти Путіна.