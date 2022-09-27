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Польща стає незалежною від російського газу: нині тут офіційно відкрили Балтійський газопровід

Участь у заході взяли президент і прем'єр Польщі, а також глава уряду Данії Метте Фредеріксен.

Польща стає незалежною від російського газу: нині тут офіційно відкрили Балтійський газопровід
Президент Польщі Анджей Дуда, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький та глава уряду Данії Метте Фредеріксен на відкритті Балтійськог
Фото: Twitter/Mateusz Morawiecki

Сьогодні в Польщі офіційно відкрили Балтійський газопровід. Ним газ із норвезького шельфу через територію Данії постачатиметься морем до Польщі, повідомляє "Укрінформ".

У відкритті Baltic Pipe в Голеньові (північний захід країни) взяли участь президент Польщі Анджей Дуда, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький та глава уряду Данії Метте Фредеріксен.

Запуск роботи Балтійського газопроводу дасть Польщі незалежність від російського газу. Це свого роду альтернатива Ямальському, через який РФ у квітні зупинила постачання блакитного палива.

За даними польського нафтогазової компанії PGNiG, наступного року через Baltic Pipe можна буде поставити щонайменше 6,5 млрд куб. м газу. А у 2024 році обсяги поставок зростуть ще на 1 млрл куб.м. газу.

Нагадаємо, наприкінці квітня "Газпром" повністю призупинив постачання компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) і PGNiG (Польща) у звʼязку з відмовою розраховуватися рублями.

Згодом Польща заявила про свою повну незалежність від російського газу, зіславшись на заповнення газосховищ блакитним паливом від партнерів та газом власного видобутку.

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